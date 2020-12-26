Погода. Фото: Istock

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Погода в Украине 27 декабря ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до +4°.

Днем столбики термометров покажут от −9° до +4°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 27 декабря будут морозной, без осадков. Ночью воздух будет прохладным и достигнет отметки −3°, днем ожидается +1°.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается солнечной, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от −1° до −3°, а днем столбики термометра поднимутся до +2°.

Погодные условия в Одессе будут солнечными, ночью ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью составит от 0 до 2° тепла, а днем воздух прогреется до +3° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется умеренно теплая, но ночью возможны заморозки. Температурные показатели будут следующими: ночью −2… +4° тепла, а днем — 1−3° выше нуля.

Погода в Карпатах 27 декабря прогнозируется морозная и холодная. Столбики термометров в темное время суток покажут от −7° до −9° мороза, а днем температура поднимется до +4° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 декабря прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал Украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе ожидается на уровне 0−4°С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3ºС тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.