Погода. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148302-mokryy-snig-ta-moroz-pogoda-v-ukrayini-na-27-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 27 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройде мокрий сніг. Температура повітря вдень прогріється до +4°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −9° до +4°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 27 грудня буде морозною, без опадів. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне відмітки −3°, вдень очікується +1°.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується сонячною, вночі можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі складе від −1° до −3°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +2°.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними, вночі очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі складе від 0 до +2°тепла, а вдень повітря прогріється до +3° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується помірно тепла, але вночі можливі заморозки. Температурні показники будуть такими: уночі −2…+4° тепла, а вдень — 1−3° вище нуля.

Погода в Карпатах 27 грудня прогнозується морозна та холодна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −7° до −9° морозу, а вдень температура підніметься до +4° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив Український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3ºС тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.