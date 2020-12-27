Пенсионер встретил Рождество с полицейскими. Фото: Іlresto Del Carlino

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В Италии пенсионер вызвал полицейских, чтобы отпраздновать Рождество.

94-летний Малаволти Фьоренцо не захотел отмечать праздник в одиночестве, поэтому вызвал карабинеров. Интересный случай произошел в городе Альто-Рено-Терме. Об этом сообщает издание Ilresto Del Carlino.

Позвонив в отделение полиции, пенсионер представился и объяснил причину своего звонка.

Я сам дома, у меня все хорошо, просто мне нужен человек, с которым можно обменяться рождественскими тостами. Если кто-то из ваших сотрудников свободен, то может мог бы через десять минут прийти ко мне, потому что я сам, — рассказал дедушка.

Правоохранители откликнулись на просьбу и домой к одинокому мужчине прибыли два карабинера, которые и встретили с ним Рождество.

Напомним, накануне католического Рождества Федеральное управление гражданской авиации выдало Санта-Клаусу специальные разрешения на полет для посещения Международной космической станции. Заявлялось, что Санта отправится в космос на собственном корабле под названием StarSleigh-1.