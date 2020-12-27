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Ракурс
Пенсіонер зустрів Різдво із поліцейськими. Фото: Іlresto Del Carlino

Самотній пенсіонер в Італії викликав карабінерів для святкування Різдва (ФОТО)

27 гру 2020, 13:45
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В Італії пенсіонер викликав поліцейських, щоб відсвяткувати Різдво.

94-річний Малаволті Фьоренцо не захотів відзначати свято на самоті, тож викликав карабінерів. Цікавий випадок стався в місті Альто-Рено-Терме. Про це повідомляє видання Іlresto Del Carlino.

Зателефонувавши у відділок поліції, пенсіонер представився й пояснив причину свого дзвінка.

Я сам удома, у мене все добре, просто мені потрібна людина, з якою можна обмінятися різдвяними тостами. Якщо хтось із ваших співробітників вільний, то може міг би за десять хвилин прийти до мене, бо я сам, — розповів дідусь.

Правоохоронці відгукнулися на прохання й додому до самотнього чоловіка прибуло двоє карабінерів, які й зустріли з ним Різдво.


Пенсіонер зустрів Різдво із поліцейськими. Фото: Іlresto Del Carlino

Нагадаємо, напередодні католицького Різдва Федеральне управління цивільної авіації видало Санта-Клаусу спеціальні дозволи на політ для відвідування Міжнародної космічної станції. Заявлялося, що Санта відправиться в космос на власному кораблі під назвою StarSleigh-1.


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