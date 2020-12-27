Автофиксация нарушений ПДД заработает на Львовщине. Фото: Волинські новини

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Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начнет работу во Львовской области со среды, 30 ноября.

На территории области установят три камеры автофиксации, все они будут следить за соблюдением ПДД на автомобильной дороге М-06 сообщением «Киев-Чоп». Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Камеры будут размещены: на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск, на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка и 555 км + 730 трассы вблизи села Солонка. В полиции пояснили, что эти места выбраны не случайно, ведь именно на этом участке дороги водители любят превышать скорость, что заканчивается ДТП.

По информации патрульной полиции, после запуска системы автофиксации на дорогах в Киеве и Киевской области количество нарушений сократилось в пять раз. Также в три раза уменьшилось количество ДТП на участках, где были установлены эти системы.

Напомним, автофиксация нарушений ПДД водителями «евроблях» начала действовать в Украине с 19 ноября. Ответственность за нарушение правил дорожного движения будут нести водители-иностранцы и украинцы, которые пользуются автомобилями на европейской регистрации.