Автофіксація порушень ПДР запрацює на Львівщині. Фото: Волинські новини

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Система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху розпочне роботу у Львівській області з середи, 30 листопада.

На території області встановлять три камери автофіксації, всі вони слідкуватимуть за дотриманням ПДР на автомобільній дорозі М-06 сполученням «Київ-Чоп». Про це 27 грудня повідомили в прес-службі патрульної поліції України.

Камери будуть розміщені: на 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ, на 555 км + 662 автодороги поблизу села Солонка та на 555 км + 730 траси поблизу села Солонка. У поліції пояснили, що ці місця обрали не випадково, адже саме на цій ділянці дороги водії люблять перевищувати швидкість, що завершується ДТП.

За інформацією патрульної поліції, після запуску системи автофіксації на дорогах в Києві та Київській області кількість порушень скоротилася в п’ять разів. Також в три рази зменшилася кількість ДТП на ділянках, де були встановлені ці системи.

Нагадаємо, автофіксація порушень ПДР водіями «євроблях» почала діяти в Україні з 19 листопада. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху нестимуть водії-іноземці та українці, які користуються автомобілями на європейській реєстрації.