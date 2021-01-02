3 января отмечают День соломинки. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/n148559-3-yanvarya-otmechaut-den-solominki-i-den-protiv-unijeniya.html

Ракурс

3 января православная церковь чтит память святой великомученицы Юлиании. Также в этот день отмечается преставление святителя Петра — митрополита и чудотворца. Кроме того, продолжается рождественский пост.

Народные приметы и поверья на 3 января:

На земле лежит много снега — год будет плодородным.

В лесу далеко и отчетливо слышится эхо — ждите сильных морозов.

В мире 3 января отмечают День соломинки, поскольку именно в этот день в 1988 году в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. Предпринимателя раздражала шелуха от настоящей соломинки, поэтому он смазал ее край клеем, накрутил «винтом» на карандаш, а затем снял полученную трубочку.

3 января также отмечают День против унижения, Национальный день вишни в шоколаде в США и Фестиваль сна — неофициальное мероприятие для нормализации режима сна после бурной встречи Нового года.

3 января в истории:

1431 год — бургундский герцог продал за 10 тыс. франков Жанну Д’Арк, захваченную в плен вследствие измены.

1521 год — Папа Римский Лев Х отлучил от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви.

1870 год — в США началось строительство Бруклинского моста.

1925 год — Бенито Муссолини объявил себя диктатором Италии.

3 января День ангела отмечают Ульяна, Михаил, Никита и Петр.

Напомним, 2 января в мире отмечали День научной фантастики — жанра и метода в художественном творчестве, основателем которого считается французский писатель Жюль Верн. Православная церковь в этот день чествовала святого Игнатия Богоносца-епископа Антиохии и одного из первых Отцов церкви, ученика апостола Иоанна Богослова.