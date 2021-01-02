3 січня відзначають День соломинки. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/ua/n148559-3-sichnya-vidznachaut-den-solomynky-ta-den-proty-prynyjennya.html

Ракурс

3 січня православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Юліанії. Також цього дня відзначається преставлення святителя Петра — митрополита та чудотворця. Крім того, триває різдвяний піст.

Народні прикмети та повір’я на 3 січня:

На землі лежить багато снігу — рік буде родючим.

У лісі далеко і виразно чується відлуння — чекайте сильних морозів.

У світі 3 січня відзначають День соломинки, оскільки саме цього дня в 1988 році у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. Підприємця дратувало лушпиння від справжньої соломинки, тому він змастив її край клеєм, накрутив «гвинтом» на олівець, а потім зняв отриману трубочку.

3 січня також відзначають День проти приниження, Національний день вишні в шоколаді в США та Фестиваль сну — неофіційне захід для нормалізації режиму сну після бурхливої зустрічі Нового року.

3 січня в історії:

1431 рік — бургундський герцог продав за 10 тис. франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради.

1521 рік — Папа Римський Лев Х відлучив від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві.

1870 рік — у США розпочалось будівництво Бруклінського мосту.

1925 рік — Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії.

3 січня День ангела відзначають Уляна, Михайло, Микита та Петро.

Нагадаємо, 2 січня у світі відзначали День наукової фантастики — жанру та методу у художній творчості, засновником якого вважається французький письменник Жуль Верн. Православна церква цього дня вшановувала святого Ігнатія Богоносця — єпископа Антіохії та одного з перших Отців церкви, учня апостола Івана Богослова.