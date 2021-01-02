Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
3 січня відзначають День соломинки. Фото: aif.ru

3 січня відзначають День соломинки та День проти приниження

2 січ 2021, 21:52
999

3 січня православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Юліанії. Також цього дня відзначається преставлення святителя Петра — митрополита та чудотворця. Крім того, триває різдвяний піст.

Народні прикмети та повір’я на 3 січня:

  • На землі лежить багато снігу — рік буде родючим.
  • У лісі далеко і виразно чується відлуння — чекайте сильних морозів.

У світі 3 січня відзначають День соломинки, оскільки саме цього дня в 1988 році у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. Підприємця дратувало лушпиння від справжньої соломинки, тому він змастив її край клеєм, накрутив «гвинтом» на олівець, а потім зняв отриману трубочку.

3 січня також відзначають День проти приниження, Національний день вишні в шоколаді в США та Фестиваль сну — неофіційне захід для нормалізації режиму сну після бурхливої зустрічі Нового року.

3 січня в історії:


  • 1431 рік — бургундський герцог продав за 10 тис. франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради.
  • 1521 рік — Папа Римський Лев Х відлучив від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві.
  • 1870 рік — у США розпочалось будівництво Бруклінського мосту.
  • 1925 рік — Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії.

3 січня День ангела відзначають Уляна, Михайло, Микита та Петро.

Нагадаємо, 2 січня у світі відзначали День наукової фантастики — жанру та методу у художній творчості, засновником якого вважається французький письменник Жуль Верн. Православна церква цього дня вшановувала святого Ігнатія Богоносця — єпископа Антіохії та одного з перших Отців церкви, учня апостола Івана Богослова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів