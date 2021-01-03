Украинскую границу охраняют вертолеты Airbus Н125, фото: МВД

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Вертолеты Н125 французской компании Airbus Helicopter впервые поступили в Украину год назад, 3 января 2020 года.

В этом году должны поступить еще 10 таких вертолетов, а в целом соглашение с Францией предусматривает получение Украиной 24 новых вертолетов Airbus Helicopter Н125, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Учитывая перспективу расширения авиапарка, Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах, — отмечают в ведомстве.

В Госпогранслужбе отмечают, что Н125 в четыре-пять раз экономичнее, чем вертолеты Ми-8, которые также применяет ведомство.

В 2020 году они налетали почти 460 часов. Их применяли преимущественно для обучения летного и технического состава, совмещая учебу с воздушным мониторингом границы.

Отмечается, что Госпогранслужба уже подготовила шесть пилотов и 64 механика для этих вертолетов. Для Н125 уже обустроили два ангара в Харьковской области и по одному ангару в Сумской области и Киеве. Еще один ангар появится на Черниговщине.

Напомним, в июне 2019 МВД получило из Франции вертолет Super Puma.