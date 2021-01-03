Український кордон охороняють гелікоптери Airbus Н125, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n148569-prykordonnyky-shukaut-pilotiv-dlya-francuzkyh-vertolotiv-airbus-foto.html

Ракурс

Вертольоти Н125 французької компанії Airbus Helicopter вперше надійшли до України рік тому, 3 січня 2020 року.

Цього року мають надійти ще 10 таких гелікоптерів, а загалом угода з Францією передбачає отримання Україно 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зважаючи на перспективу розширення авіапарку, Держприкордонслужба запрошує пілотів, які мають бажання та спроможні охороняти український кордон на сучасних та надійних гвинтокрилах, — наголошують у відомстві.

У Держприкордонслужбі зазначають, що Н125 у чотири-п'ять разів економічніші, ніж вертольоти Мі-8, котрі також застосовує відомство.

У 2020 році вони налітали майже 460 годин. Їх застосовували переважно для навчання льотного та технічного складу, поєднуючи навчання з повітряним моніторингом кордону.

Зазначається, що Держприкордонслужба вже підготувала шість пілотів та 64 механіки для цих вертольотів. Для Н125 вже облаштували два ангари у Харківській області та по одному ангару в Сумській області й Києві. Ще один ангар з’явиться на Чернігівщині.

Нагадаємо, у червні 2019 року МВС отримало з Франції вертоліт Super Puma.