Сергей Шахов умер от коронавируса, фото «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/n148623-ot-koronavirusa-umer-glava-mchs-okkupirovannogo-kryma.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 стала причиной смерти так называемого «министра чрезвычайных ситуаций» временно оккупированного Крыма Сергея Шахова, который в 2014 году изменил Украине и начал работать на оккупантов.

65-летний Шахов умер сегодня, 4 января, в коронавирусном госпитале, сообщает агентство «РБК».

Шахов до оккупации Крыма с 2011 по 2013 год возглавлял Главное управление МЧС Украины в Автономной республике Крым, а с 2013 по 2014 год — Главное управление ГСЧС Украины в Автономной Республике Крым.

Оккупанты утверждают, что от COVID-19 в Крыму умерли уже по меньшей мере 540 человек.

Напомним, от коронавируса недавно умер 81-летний Владимир Коренев — известный советский актер, сыгравший Ихтиандра в популярной киноленте «Человек-амфибия».