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Ракурс
Сергій Шахов помер від коронавірусу, фото: «Коммерсант»

Від коронавірусу помер «голова МНС» окупованого Криму

4 січ 2021, 21:56
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Коронавірусна хвороба COVID-19 стала причиною смерті так званого «міністра надзвичайних ситуацій» тимчасово окупованого Криму Сергія Шахова, який у 2014 році зрадив Україну і почав працювати на окупантів.

65-річний Шахов помер сьогодні, 4 січня, у коронавірусному госпіталі, повідомляє агентство «РБК».

Шахов до окупації Криму з 2011 по 2013 рік очолював Головне управління МНС України в Автономній республіці Крим, а з 2013 по 2014 рік — Головне управління ДСНС України в Автономній Республіці Крим.


Окупанти стверджують, що від COVID-19 у Криму померли вже щонайменше 540 осіб.

Нагадаємо, від коронавірусу нещодавно помер 81-річний Володимир Коренєв — відомий радянський актор, який зіграв Іхтіандра у популярній кінострічці «Людина-амфібія».


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