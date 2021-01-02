Володимир Коренєв. Фото: РБК

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Ракурс

Володимир Коренєв, зірка радянського кіно, зокрема, легендарного фільму «Людина-амфібія», у якій він зіграв головну роль Іхтіандра, помер від коронавірусу. Актор пішов з життя на 81-му році.

Про смерть артиста повідомила його донька Ірина Коренєва. Про це повідомляє «РБК».





За її словами, перед смертю він лежав у червоній зоні з коронавірусом. Дата та місце поховання відомого актора досі невідомі.

Наголосимо, що Володимир Коренєв народився 20 червня 1940 року у Севастополі. Освіту актора він здобував у Російському інституті театрального мистецтва. На останньому курсі інституту Коренєв отримав головну роль у фільмі Володимира Чеботарьова «Людина-амфібія», яка згодом і принесла йому широку популярність.





Також актор був відомий за ролями у фільмах «Світло далекої зірки», «Діти Дон-Кіхота», «Дорога в пекло»

Актор знявся у майже півсотні фільмів, а також продовжував грати у кіно до глибокої старості. Остання картина з його участю вийшла у 2015 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помер радянський та російський письменник, сценарист та драматург Олександр Курдяндський. Він був сценаристом перших 20 випусків популярного радянського мультсеріалу «Ну, постривай!».