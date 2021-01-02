Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Коренев. Фото: РБК

Известный «Ихтиандр» Владимир Коренев умер от коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

2 янв 2021, 14:41
999

Владимир Коренев, звезда советского кино, в частности, легендарного фильма «Человек-амфибия», в которой он сыграл главную роль Ихтиандра, умер от коронавируса. Актер ушел из жизни на 81-м году.

О смерти артиста сообщила его дочь Ирина Коренева. Об этом сообщает «РБК».

Владимир Коренев. Фото: РБКПо ее словам, перед смертью он лежал в красной зоне с коронавирусом. Дата и место захоронения известного актера до сих пор неизвестны.

Владимир Коренев. Фото: РБКОтметим, что Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Образование актера он получил в Российском институте театрального искусства. На последнем курсе института Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая впоследствии и принесла ему широкую известность. Также актер был известен по ролям в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон Кихота», «Дорога в ад».


Актер снялся в около полусотни фильмов, а также продолжал играть в кино до глубокой старости. Последняя картина с его участием вышла в 2015 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что умер советский и российский писатель, сценарист и драматург Александр Курдяндский. Он был сценаристом первых 20 выпусков популярного советского мультсериала «Ну, погоди!».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров