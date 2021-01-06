Высший совет правосудия объяснил Зеленскому, как ликвидировать Окружной админсуд Киева, фото — Фейсбук Д.Мокрика

https://racurs.ua/n148694-vysshiy-sovet-pravosudiya-obyasnil-zelenskomu-kak-likvidirovat-okrujnoy-adminsud-kieva.html

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Ликвидация Окружного админсуда Киева должна произойти по результатам дискуссии с широким кругом экспертов и в соответствии с причинами, установленными законодательством.

Так Высший совет правосудия ответил Офису президента на поручение начать консультации по поводу ликвидации ОАСК.

Осенью 2020 года Банковая отреагировала на петицию по поводу ликвидации суда, возглавляемого Павлом Вовком. Тогда Зеленский поручил начать консультации с профильным органом судебного самоуправления — Высшим советом правосудия. Президент настаивал на «корректной процедуре, которая позволила бы решить вопрос ОАСК и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации».

Журналист Даниил Мокрик в Фейсбук опубликовал ответ ВСП. Он рекомендует провести «дискуссию с широким кругом экспертов на базе профессиональных площадок, в том числе Высшего совета правосудия».

В ВСП назвали следующие причины для ликвидации суда:

изменение системы судоустройства;

необходимость обеспечить доступность правосудия;

оптимизация расходов государственного бюджета;

изменение административно-территориального устройства.

В петиции президента просили безотлагательно подать в Раду законопроект о ликвидации ОАСК, поскольку суд потерял доверие и авторитет. Петиция быстро набрала необходимое количество подписей (25 тыс.).

Это произошло на фоне небывалого скандала: НАБУ подозревает главу и судей Окружного админсуда в коррупции и попытках захватить государственную власть. В июле бюро обнародовало записи разговоров председателя суда Вовка и судей ОАСК, провело обыски в ОАСК. Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении.