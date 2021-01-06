Вища рада правосуддя пояснила Зеленському, як ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, фото — Фейсбук Д.Мокрик

https://racurs.ua/ua/n148694-vyscha-rada-pravosuddya-poyasnyla-zelenskomu-yak-likviduvaty-okrujnyy-adminsud-kyieva.html

Ракурс

Ліквідація Окружного адмінсуду Києва має відбуватися за результатами дискусії з широким колом експертів і відповідно до причин, встановлених законом.

Так Вища рада правосуддя відповіла Офісу президента на доручення розпочати консультації щодо ліквідації ОАСК.

Восени 2020 року Банкова відреагувала на петицію щодо ліквідації суду, очолюваного Павлом Вовком. Тоді Зеленський доручив розпочати консультації з профільним органом судового самоврядування — Вищою радою правосуддя. Президент наполягав на «коректній процедурі, яка дозволила б вирішити питання ОАСК та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації».

Журналіст Данило Мокрик у Фейсбук опублікував відповідь ВРП. Вона рекомендує провести «дискусію із широким колом експертів на базі професійних майданчиків, у тому числі Вищої ради правосуддя».

У ВРП назвали такі причини для ліквідації суду:

зміна системи судоустрою;

необхідність забезпечити доступність правосуддя;

оптимізація видатків державного бюджету;

зміна адміністративно-територіального устрою.

У петиції президента просили невідкладно подати до Ради законопроект про ліквідацію ОАСК, оскільки суд втратив довіру й авторитет. Петиція швидко набрала необхідну кількість підписів (25 тис.).

Це сталося на тлі небувалого скандалу: НАБУ підозрює голову і суддів Окружного адмінсуду в корупції та спробах захопити державну владу. У липні бюро оприлюднило записи розмов голови суду Вовка і суддів ОАСК, провело обшуки в ОАСК. Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру.