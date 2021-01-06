Россия дважды срывала договоренности по Донбассу — Помпео

https://racurs.ua/n148695-rossiya-dvajdy-sryvala-dogovorennosti-po-donbassu-pompeo.html

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Войну на Донбассе и агрессию России в Крыму прокомментировал государственный секретарь США Майк Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства назвал конфликт на Востоке Украины «достаточно замороженным» и обвинил Москву в невыполнении договоренностей.

Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею об этом. Мы продолжали делать то, что правильно для украинского народа, — отметил Помпео в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Дипломат напомнил, что США делали все, чтобы остановить строительство «Северного потока 2», а также предоставили Украине летальное вооружение.

Мы сделали для них (украинцев — ред.) правильные вещи, и мы попытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, идущих из России, как военных, так и информационных… Мы не добились значительного прогресса, и Европа тоже не достигла большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я хотел бы, чтобы мы достигли больше прогресса, — отметил Помпео.

Напомним, ранее госсекретарь США жестко высказался против России и Владимира Путина, а также напомнил, как администрация Дональда Трампа поддерживала Украину. Помпео вспомнил о санкциях против России и россиян, внесение организации «Российское имперское движение» в перечень террористических, а также о давлении на газовую индустрию России. Кроме этого, главный дипломат США назвал Путина «КГБшником на пенсии» и призвал аналогично относиться к России как и коммунистическому Китаю: не доверять и проверять.