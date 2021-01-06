Росія двічі зривала домовленості щодо Донбасу — Помпео

https://racurs.ua/ua/n148695-rosiya-dvichi-zryvala-domovlenosti-schodo-donbasu-pompeo.html

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Війну на Донбасі та агресію Росії у Криму прокоментував державний секретар США Майк Помпео. Очільник американського зовнішньополітичного відомства назвав конфлікт на Сході України «доволі замороженим» й звинуватив Москву у невиконанні домовленостей.

Росіяни двічі укладали домовленості, які не виконували. Я шкодую про це. Ми продовжували робити те, що правильно для українського народу, — зазначив Помпео в інтерв’ю Bloomberg, інформує прес-служба Держдепартаменту США.

Дипломат нагадав, що США доклали зусиль, щоб зупинити будівництво «Північного потоку 2», а також надали летальне озброєння Україні.

Ми зробили для них (українців — ред.) правильні речі, і ми спробували зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що йдуть з Росії, як військових, так і інформаційних… Ми не домоглися значного прогресу, і Європа також не досягла великого прогресу у своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми мали більший прогрес, — наголосив Помпео.

Нагадаємо, раніше держсекретар США жорстко висловився проти Росії і Володимира Путіна, а також нагадав, як адміністрація Дональда Трампа підтримувала Україну. Помпео згадав про санкції проти Росії та росіян, внесення організації «Російський імперський рух» до переліку терористичних, а також про тиск на газову індустрію Росії. Окрім цього, головний дипломат США назвав Путіна «КДБшником на пенсії» й закликав аналогічно ставитися до Росії як і комуністичного Китаю: не довіряти і перевіряти.