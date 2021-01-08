Кличко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148755-klichko-poobeschal-odinakovye-dlya-vseh-pravila-lokdauna-v-kieve.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр столицы, заявил, что Киев будет соблюдать локдаун, поскольку в городе динамика заболевания коронавирусом остается высокой.

Он заявил, что несмотря на экономические последствия такого решения, на данный момент важнее предупредить возможный коллапс медицинской системы. Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр столицы заявил, что строгие ограничения ввели многие другие страны. А сегодня они их продляют для того, чтобы выиграть время — чтобы заболеваемость не достигла критических показателей до того, как начнется массовая вакцинация.

Ключевое, если мы уже входим в локдаун, — чтобы его правила были одинаковыми для всех. Чтобы был справедливый контроль за их соблюдением. И чтобы это время строгих ограничений для граждан правительство использовало для приобретения вакцины. И после карантина начало массовую вакцинацию — в первую очередь, наиболее уязвимых к вирусу категорий людей, — заявил Кличко.



Он добавил, что именно вакцинация должна сделать так, чтобы страна больше не возвращалась к локдаунам, а продолжила развивать экономику и создавать благоприятные условия для бизнеса.

Отметим, что за минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 438 человек. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 8 января составляет 116 тыс. 469.



Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине, который начинается сегодня, вызывает у украинцев возмущение, поскольку количество больных пошло на спад в последние дни. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов пояснил, что несмотря на уменьшение количества больных, ситуация остается напряженной.