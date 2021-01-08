Кличко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148755-klychko-poobicyav-iedyni-dlya-vsih-pravyla-lokdaunu-v-kyievi.html

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Віталій Кличко, мер столиці, заявив, що Київ буде дотримуватися локдауну, оскільки у місті динаміка захворювання на коронавірус залишається високою.

Він заявив, що попри економічні наслідки такого рішення, наразі варто упередити можливий колапс медичної системи. Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мер столиці заявив, що суворі обмеження запровадили багато інших країн. А сьогодні вони їх подовжують. Для того, щоб виграти час — аби захворюваність не сягнула критичних показників до того, як розпочнеться масова вакцинація.

Ключове, якщо ми вже входимо в локдаун, — щоб його правила були єдиними для всіх. Щоб був справедливий контроль за їх дотриманням. І щоб цей час суворих обмежень для громадян уряд використав для придбання вакцини. І після карантину розпочав масову вакцинацію — в першу чергу, найвразливіших до вірусу категорій людей, — заявив Кличко.

Він додав, що саме вакцинація повинна зробити так, щоб країна більше не поверталася до локдаунів, а продовжила розвивати економіку та створювати сприятливі умови для бізнесу.

Наголосимо, що за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 438 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 8 січня складає 116 тис. 469.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні, який розпочинається сьогодні, викликає в українців обурення, оскільки кількість хворих пішла на спад останніми днями. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що попри зменшення кількості хворих, ситуація залишається напруженою.