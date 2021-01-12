Папа Римский разрешил женщинам прислуживать у алтаря. Фото: vaticannews.va

https://racurs.ua/n148919-jenschinam-razreshili-prislujivat-u-altarya-v-katolicheskoy-cerkvi.html

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Папа Римский Франциск сменил церковный закон и разрешил женщинам прислуживать у алтаря, читать священные тексты на литургиях и раздавать причастие во время богослужения.

Понтифик постановил, что служения лектората и аколитата отныне открыты также и для женщин в постоянной форме с предоставлением соответствующего церковного мандата. Раньше это происходило без институционального мандата, как исключение к предписаниям Папы Павла VI от 1972 года, который предостерег эти служения исключительно для лиц мужского пола. Об этом 12 января сообщают «Новости Ватикана».

Отмечается, что апостольским письмом Папа Римский Франциск изменил параграф 1 канона 230 Кодекса канонического права, постановив, что женщины могут получить доступ до этих служений и быть настановленими чтецами и акколитами путем соответствующей литургической силу.

Сам Папа Франциск выступает за постепенное расширение роли женщин в Ватикане. В августе прошлого года он назначил шестерых женщин на руководящие должности в Совете, курирующем финансами Ватикана. Он уже назначал женщин заместителями министра иностранных дел, директоршами музеев Ватикана и заместительницами главы пресс-службы Ватикана. Также четыре женщины при Франциске стали советницами Синода епископов, который готовит важные встречи.

Ранее понтифик уже назначал женщин заместителями министра иностранных дел, директоршами музеев Ватикана и заместительницами главы пресс-службы Ватикана.

Напомним, в сентябре 2020 года Папа Римский Франциск поддержал молодежь, идентифицирующую себя как представители ЛГБТ-сообщества.