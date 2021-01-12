Папа Римський дозволив жінкам прислужувати біля вівтаря. Фото: vaticannews.va

https://racurs.ua/ua/n148919-jinkam-dozvolyly-pryslujuvaty-bilya-vivtarya-u-rymo-katolyckiy-cerkvi.html

Ракурс

Папа Римський Франциск змінив церковний закон і дозволив жінкам прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння.

Понтифік постановив, що служіння лекторату та аколітату відтепер відкриті також і для жінок у постійній формі з наданням відповідного церковного мандату. Раніше це відбувалося без інституційного мандату, як виняток до приписів Папи Павла VI від 1972 року, який застеріг ці служіння виключно для осіб чоловічої статі. Про це 12 січня повідомляють «Новини Ватикану».

Зазначається, що апостольським листом Папа Римський Франциск змінив параграф 1 канону 230 Кодексу канонічного права, постановивши, що жінки можуть отримати доступ до цих служінь і бути настановленими читцями й аколітами шляхом відповідної літургійної чинності.

Сам Папа Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані. У серпні минулого року він призначив шістьох жінок на керівні посади в раді, яка курує фінансами Ватикану. Він вже призначав жінок заступницями міністра закордонних справ, директорками музеїв Ватикану і заступницями глави прес-служби Ватикану. Також чотири жінки за Франциска стали радницями Синоду єпископів, який готує важливі зустрічі.

Раніше понтифік вже призначав жінок заступницями міністра закордонних справ, директорками музеїв Ватикану і заступницями глави прес-служби Ватикану.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Папа Римський Франциск підтримав молодь, що ідентифікує себе як представники ЛГБТ-спільноти.