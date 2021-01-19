Шкарлет требует вернуть за парты учеников старших классов

Шкарлет. Фото: МОН

https://racurs.ua/n149192-shkarlet-trebuet-vernut-za-party-uchenikov-starshih-klassov.html

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Сергей Шкарлет, министр образования и науки, выступает за возвращение учащихся выпускных классов к полноформатному обучению. По его словам, беспокойство по этому поводу беспокоит как самих учителей, так и родителей учеников, поскольку в прошлом году выпускникам пришлось готовиться к ВНО и ГИА дистанционно.

Поэтому при благоприятной эпидемиологической ситуации министр готов поднимать вопрос о возвращении школьников старших классов за парты. Об этом Шкарлет заявил на своей странице в Telegram.

Министр образования и науки отметил, что имеет желание и намерение восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов, а не только выпускных 9-х и 11-х. Сейчас идут консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко о возможности такого ослабления карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине действует с 8 по 24 января включительно. Глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что дистанционное обучение в школах не сможет полностью заменить очную форму. Поэтому ведомство хочет вернуть детей за парты, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Также государственная служба качества образования планирует провести мониторинг деятельности школ, в том числе и по качеству образования при дистанционном обучении. Также он напомнил, что для помощи учителям и ученикам при дистанционном обучении функционирует электронная платформа «Всеукраинская школа онлайн».