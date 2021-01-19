Шкарлет вимагає повернути до навчання учнів старших класів

Шкарлет. Фото: МОН

https://racurs.ua/ua/n149192-shkarlet-vymagaie-povernuty-do-navchannya-uchniv-starshyh-klasiv.html

Ракурс

Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки, виступає за повернення учнів випускних класів до повноформатного навчання. За його словами, занепокоєння з цього приводу виразили як самі вчителі, так і батьків учнів, оскільки минулого року випускникам довелося готуватися до ЗНО та ДПА дистанційно.

Тому за сприятливої епідеміологічної ситуації міністр готовий порушувати питання щодо повернення школярів старших класів за парти. Про це Шкарлет заявив на своїй сторінці у Telegram.

Міністр освіти і науки заявив, що має бажання та наміри відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів, а не тільки випускних 9-х та 11-х. Наразі тривають консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком щодо можливості такого послаблення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні діє з 8 по 24 січня включно. Глава МОН Сергій Шкарлет заявив, що дистанційне навчання в школах не зможе повністю замінити очну форму. Тому відомство хоче повернути дітей за парти, але все залежатиме від ситуації з коронавірусом.

Також державна служба якості освіти планує провести моніторинг діяльності шкіл, зокрема й щодо якості освіти під час дистанційного навчання. Також він нагадав, що для допомоги вчителям та учням під час дистанційного навчання функціонує електронна платформа «Всеукраїнська школа онлайн».