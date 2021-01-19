В Японии аннулировали экзамен студента из-за неправильного ношения маски. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n149193-universitet-v-yaponii-annuliroval-ekzamen-studenta-iz-za-nepravilnogo-nosheniya-maski.html

Ракурс

В Японии комиссия одного из университетов в Токио аннулировала вступительный экзамен студента из-за его отказа прикрыть нос защитной маской.

Студент был наказан за нарушение правил карантина, которые установили надзиратели экзамена для предотвращения распространения коронавируса. Руководители экзамена сделали по меньшей мере семь замечаний студенту, но тот не прислушался. Причины, по которым он не надел маску на нос, неизвестны. Об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что накануне вступительной кампании Национальный центр вступительных экзаменов в университеты сообщил студентам, что люди не могут сдать экзамены, если они придут на него без маски или в течение экзамена будут носить их не по правилам. Приходить без маски разрешили студентам только по состоянию здоровья, но об этом организаторы должны были предупреждены.

Первый тур общенациональных стандартизированных вступительных экзаменов в японские университеты прошел в выходные. Организаторы приняли строгие меры для борьбы с COVID-19, студенты должны были соблюдать социальную дистанцию во время экзамена и обедать в одиночестве.

Единый экзамен сдавали более полумиллиона японцев. Он проходил под контролем инспекторов, которые следили за соблюдением противоэпидемиологических норм.

Напомним, 65-летнего актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ одеть медицинскую маску. Популярный артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid, хотя на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и заменить медицинское средство защиты.