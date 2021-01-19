В Японії анулювали іспит студента через неправильне носіння маски. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n149193-universytet-v-yaponiyi-anuluvav-ispyt-studenta-cherez-nepravylne-nosinnya-masky.html

Ракурс

В Японії комісія одного з університетів у Токіо анулювала вступний іспит студента через його відмову прикрити ніс захисною маскою.

Студента було покарано через порушення правил карантину, які встановили наглядачі іспиту для запобігання поширенню коронавірусу. Керівники іспиту зробили щонайменше сім зауважень студенту, але той не дослухався. Причини, через які він не вдягнув маску на ніс, невідомі. Про це повідомляє The Japan Times.

Зазначається, що напередодні вступної кампанії Національний центр вступних іспитів в університети повідомив студентам, що люди не можуть скласти іспити, якщо вони прийдуть на нього без маски або впродовж екзамену носитимуть їх не за правилами. Приходити без маски дозволили студентам лише за станом здоров’я, але про це організатори повинні були попереджені.

Перший тур загальнонаціональних стандартизованих вступних іспитів в японські університети пройшов у вихідні. Організатори вжили суворі заходи для боротьби з COVID-19, студенти повинні були дотримуватися соціальної дистанції під час іспиту та обідати на самоті.

Єдиний іспит складали понад півмільйона японців. Він проходив під контролем інспекторів, які стежили за дотриманням протиепідеміологічних норм.

Нагадаємо, 65-річного актора Брюса Вілліса вигнали з магазину в Лос-Анджелесі за відмову одягнути медичну маску. Популярний артист з’явився без маски в аптеці мережі Rite Aid, хоча на шиї у Вілліса була бандана, яку той з легкістю міг би натягнути на обличчя і замінити медичний засібу захисту.