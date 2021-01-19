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Ракурс
Акция. Фото: Ян Доброносов

Акцию антифашистов в Киеве разогнали из-за карантина (ВИДЕО)

19 янв 2021, 10:42
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Акция активистов, называющих себя «антифашистами», которая проходила на Контрактовой площади возле памятника Сагайдачному в Киеве, была разогнана полицией из-за нарушения карантина.

Протест длился не более 10 минут. Соответствующее видео с акции обнародовал Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Сообщается, что акция была посвящена памяти российской журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, которые были убиты ультраправыми 19 января 2009 года в Москве. Всего на акцию вышли чуть больше десятка человек. Задержанных поместили в автобус.


Отметим, что это не единственная акция, которая запланирована на сегодня. Еще одну акцию протеста запланировано на 12.00. Митинг состоится на Михайловской площади в 12.00.

Глава организации «Студенческая Республика» Павел Викнянский, один из организаторов акции, прокомментировал задержание полицией протестующих. По его словам, полиция встретила участников у метро Контрактовая площадь, а затем провела митингующих к месту проведения акции. Уже после этого начались задержания активистов.

Источник: Ракурс


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