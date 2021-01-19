Акція протесту. Фото: Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n149194-akciu-antyfashystiv-u-kyievi-rozignaly-cherez-karantyn-video.html

Ракурс

Акцію активістів, що називають себе «антифашистами», яка проходила на Контрактовій площі біля пам’ятника Сагайдачному у Києві, була розігнана поліцією через порушення карантину.

Протест тривав не більше 10 хвилин. Відповідне відео з акції оприлюднив Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що акція була присвячена пам’яті російської журналістки Анастасії Бабурової та правозахисника Станіслава Маркелова, які були вбиті ультраправими 19 січня 2009 року у Москві. Усього на акцію вийшли трохи більше десятка осіб. Затриманих помістили в автобус.

Зауважимо, що це не єдина акція, яка запланована на сьогодні. Ще одну акцію протесту заплановано на 12.00. Протест відбудеться на Михайлівській площі о 12.00.

Очільник організації «Студентська Республіка» Павел Вікнянський, один з організаторів акції, прокоментував затримання поліцією учасників протесту. За його словами, поліція зустріла учасників біля метро Контрактова площа, а згодом провела мітингарів до місця проведення акції. Вже після цього розпочалися затримання активістів.