Погода в Украине на 20 января. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149231-24-na-severe-i-poteplenie-na-zapade-pogoda-na-20-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 января ожидается морозная, в западных регионах возможен снег и дождь. Температура воздуха днем прогнозируется ниже нуля, в Крыму температура достигнет отметки −7°.

Днем столбики термометров покажут от 0 ° до −15 °. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 1−3 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 20 января будет солнечной, без осадков. Ночью температура воздуха достигнет −19°, а днем температура будет держаться на уровне от −7° до −9° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается минусовая. Без осадков, ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью составит от −13° до −15°, а днем столбики термометра застынут на уровне −22°.

Погодные условия в Одессе изменятся на теплые. Температура воздуха ночью составит −14° мороза, но днем воздух прогреется до +1°.

Погода во Львове завтра прогнозируется относительно теплая, город накроют дожди. Температурные показатели будут следующими: ночью −6…- 7 ° мороза, а днем 0…-2° мороза.

Погода в Карпатах 20 января прогнозируется снежная, ожидаются незначительные морозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от −3° до −5° мороза, а днем температура достигнет +2° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 20 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4°С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.