Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Карпатах 20 січня прогнозується сніжна, очікуються незначні морози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −3° до −5° морозу, а вдень
температура сягне +2° тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 20 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.
Погода на 20 січня. Фото: Istock
-24 на півночі та потепління на заході — погода на 20 січня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n149231-24-na-pivnochi-ta-poteplinnya-na-zahodi-pogoda-na-20-sichnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 20 січня очікується морозна, у західних регіонах можливий сніг та дощі. Температура повітря вдень прогнозується нижче нуля, у Криму температура досягне позначки −7°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0° до −15°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південний 1−3 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 20 січня буде сонячною, без опадів. Вночі повітря досягне −19°, а вдень температура триматиметься на рівні від −7° до −9° морозу.
Погода в Харкові у найближчу добу очікується мінусова. Без опадів, вночі очікуються заморозки. Температура повітря вночі складе від −13° до −15°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −22°.
Погодні умови в Одесі зміняться на тепло. Температура повітря вночі сягне −14° морозу, але вдень повітря прогріється до +1°.
Погода у Львові завтра прогнозується відносно тепла, місто накриють дощі. Температурні показники будуть такими: уночі −6…-7° морозу, а вдень 0…-2° морозу.
Погода в Карпатах 20 січня прогнозується сніжна, очікуються незначні морози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −3° до −5° морозу, а вдень
температура сягне +2° тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 20 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.
.