Погода на 20 січня. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149231-24-na-pivnochi-ta-poteplinnya-na-zahodi-pogoda-na-20-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 січня очікується морозна, у західних регіонах можливий сніг та дощі. Температура повітря вдень прогнозується нижче нуля, у Криму температура досягне позначки −7°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0° до −15°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південний 1−3 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 20 січня буде сонячною, без опадів. Вночі повітря досягне −19°, а вдень температура триматиметься на рівні від −7° до −9° морозу.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується мінусова. Без опадів, вночі очікуються заморозки. Температура повітря вночі складе від −13° до −15°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −22°.

Погодні умови в Одесі зміняться на тепло. Температура повітря вночі сягне −14° морозу, але вдень повітря прогріється до +1°.

Погода у Львові завтра прогнозується відносно тепла, місто накриють дощі. Температурні показники будуть такими: уночі −6…-7° морозу, а вдень 0…-2° морозу.

Погода в Карпатах 20 січня прогнозується сніжна, очікуються незначні морози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −3° до −5° морозу, а вдень температура сягне +2° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 20 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.