Убийство Шеремета — полиция раскрыла детали допроса экс-силовика Беларуси

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В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Национальная полиция 18 января допросила распорядителя обнародованных аудиозаписей, на которых якобы фигурирует экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев. На этих записях, датированных 2012 годом, Зайцев говорит о необходимости сделать «какую-то закладку» и таким образом убить журналиста.

Мужчина сообщил следователям дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства журналиста… Он имеет процессуальный статус свидетеля, — говорится в сообщении украинских правоохранителей.

Также полицейские обеспечили охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины. Свидетель предоставил информацию, которая может «существенно ускорить» процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Шеремета.

Полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу, — добавили в Нацполиции.

Также украинские правоохранители подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной аудиозаписью.

Ранее независимая экспертиза подтвердила подлинность аудиозаписи, на которой экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев планирует серию политических убийств, в частности — журналиста Шеремета. Эксперты сравнили голос Зайцева во время его публичных выступлений со звучащим на записях — это голос одного и того же человека, пишет «Радио Свобода».

Напомним, в декабре 2020 года полиция и Служба внешней разведки получили данные, представляющие интерес в установлении заказчиков убийства Шеремета. Позже фрагменты этой информации были обнародованы в СМИ. На аудиозаписи неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. Известно, что запись была сделана в 2012 году.