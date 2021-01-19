Вбивство Шеремета — поліція розкрила деталі допиту екс-силовика Білорусі

https://racurs.ua/ua/n149232-vbyvstvo-sheremeta-policiya-rozkryla-detali-dopytu-eks-sylovyka-bilorusi.html

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У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Національна поліція 18 січня допитала розпорядника оприлюднених аудіозаписів, на яких нібито фігурує екс-глава КДБ Білорусі Вадим Зайцев. На цих записах, датованих 2012 роком, Зайцев говорить про необхідність зробити «якусь закладку» і таким чином вбити журналіста.

Чоловік повідомив слідчим додаткові факти, котрі можуть допомогти вийти на слід замовників вбивства журналіста… Він має процесуальний статус свідка, — йдеться у повідомленні українських правоохоронців.

Також поліцейські забезпечили охорону життя та здоров’я свідка під час його перебування на території України. Свідок надав слідчим інформацію, котра може «суттєво пришвидшити» процес встановлення замовників та обставин підготовки підриву Шеремета.

Поліцейські перевіряють отримані дані. Аудіозапис направлений на фоноскопічну експертизу, — додали в Нацполіції.

Також українські правоохоронці підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов’язаних із оприлюдненим аудіозаписом.

Раніше незалежна експертиза підтвердила автентичність аудіозапису, на якому екс-глава КДБ Білорусії Вадим Зайцев планує серію політичних убивств, зокрема — журналіста Шеремета. Експерти порівняли голос Зайцева під час його публічних виступів з тим, що звучить на записах — це голос однієї й тієї ж людини, пише «Радіо Свобода».

Нагадаємо, у грудні 2020 року поліція та Служба зовнішньої розвідки отримала дані, які становлять інтерес у встановленні замовників вбивства Шеремета. Пізніше фрагменти цієї інформації були оприлюднені у ЗМІ. На аудіозаписі невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Відомо, що запис був зроблений у 2012 році.