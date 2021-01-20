Микитась останется под арестом после проигрыша апелляции в суде. Фото: liga.net

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Ракурс

Максим Микитась останется в СИЗО поскольку проиграл апелляцию в суде.

В среду, 20 января, Киевский апелляционный суд оставил бывшего экс-нардепа и бывшего руководителя строительной компании «Укрбуд» под арестом. Микитася правоохранители подозревают в организации похищения адвоката. Судья отклонила ходатайство защиты и оставила в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщалось в трансляции заседания суда.

Ранее, 31 декабря 2020 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека Микитасю. Экс-нардепа отправили в СИЗО до 27 февраля без альтернативы залога.

Напомним, с 2017 года Антикоррупционное бюро расследует возможные злоупотребления и хищения денег во время строительства жилья для Национальной гвардии Украины. Строила дом с квартирами для нацгвардейцев компния «Укрбуд» Микитася. Уже в октябре 2019 года НАБУ объявило о подозрении экс-нардепу. А 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Уже 29 декабря прошлого года Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение. Адвокаты бывшего парламентария считают дело сфабрикованным.