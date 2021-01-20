Микитась залишиться під арештом після програшу апеляції в суді. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n149278-mykytas-zalyshytsya-v-sizo-pislya-prograshu-apelyaciyi-v-sudi.html

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Максим Микитась залишиться в СІЗО оскільки програв апеляцію в суді.

У середу, 20 січня, Київський апеляційний суд залишив колишнього екс-нардепа та колишнього керівника будівельної компанії «Укрбуд» під арештом. Микитася правоохоронці підозрюють в організації викрадення адвоката. Суддя відхилила клопотання захисту і залишила в силі рішення суду першої інстанції. Про це повідомлялося в трансляції засідання суду.

Раніше, 31 грудня 2020 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини Микитасю. Екс-нардепа відправили у СІЗО до 27 лютого без альтернативи застави.

Нагадаємо, з 2017 року Антикорупційне бюро розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Національної гвардії України. Будувала будинок із квартирами для нацгвардійців компнія «Укрбуд» Микитася. Вже у жовтні 2019 року НАБУ оголосило про підозру екс-нардепу. А 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Вже 29 грудня минулого року Національна поліція повідомила, що Микитась замовив викрадення людини у Києві 8 грудня. Йому оголосили нову підозру. Адвокати колишнього парламентаря вважають, що справа сфабрикованою.