Офис президента оригинально поздравил именинника Зеленского

«Бокал за Зеленского» — Офис президента оригинально поздравил именинника (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149486-bokal-za-zelenskogo-ofis-prezidenta-originalno-pozdravil-imeninnika-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, 25 января празднует свой день рождения.
По случаю этого дня Офис президента опубликовал поздравление на странице в Facebook.
Господин президент, с днем рождения! Присоединяемся к поздравлениям от людей из разных уголков Украины. Настойчивости, несокрушимости и здоровья! — говорится в сообщении.
На видео украинцы поздравляют Зеленского и желают ему крепкого здоровья и хорошей команды, которая будет для него опорой.
«Поднимаем бокал за вас и ждем в Одессе», «Ваш день рождения — это наш общий праздник», «Спасибо за возможность обнимать своих родных», «Благодаря вам наша семья получила дом», «Поздравляем вас от всех детей-сирот Украины», «Мы гордимся вами», — такие поздравления звучат на видео.
Также президенту пожелали продолжать бороться за родную землю.
Напомним, утром Зеленский опубликовал фото из спортзала и сказал, что чувствует себя на 30 лет.