Офис президента оригинально поздравил именинника Зеленского

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 25 января празднует свой день рождения.

По случаю этого дня Офис президента опубликовал поздравление на странице в Facebook.

Господин президент, с днем ​​рождения! Присоединяемся к поздравлениям от людей из разных уголков Украины. Настойчивости, несокрушимости и здоровья! — говорится в сообщении.

На видео украинцы поздравляют Зеленского и желают ему крепкого здоровья и хорошей команды, которая будет для него опорой.

«Поднимаем бокал за вас и ждем в Одессе», «Ваш день рождения — это наш общий праздник», «Спасибо за возможность обнимать своих родных», «Благодаря вам наша семья получила дом», «Поздравляем вас от всех детей-сирот Украины», «Мы гордимся вами», — такие поздравления звучат на видео.

Также президенту пожелали продолжать бороться за родную землю.

Напомним, утром Зеленский опубликовал фото из спортзала и сказал, что чувствует себя на 30 лет.