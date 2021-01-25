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Ракурс
Офіс президента оригінально привітав іменинника Зеленського 

«Келих за Зеленського» — Офіс президента оригінально привітав іменинника (ВІДЕО)

25 січ 2021, 13:21
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Володимир Зеленський, президент України, 25 січня святкує свій день народження.

З нагоди цього дня Офіс президента опублікував привітання на сторінці у Facebook.

Пане президенте, з днем народження! Приєднуємося до вітань від людей із різних куточків України. Наполегливості, незламності та здоров’я! — йдеться в дописі.

На відео українці вітають Зеленського та бажають йому міцного здоров’я та хорошої команди, яка буде для нього опорою.

«Піднімаємо келих за вас та чекаємо в Одесі», «Ваш день народження — це наше спільне свято», «Дякую за можливість обіймати своїх рідних», «Завдяки вам наша родина отримала оселю», «Вітаємо вас від усіх дітей-сиріт України», «Ми пишаємося вами», — такі вітання звучать у відео.


Також президенту побажали продовжувати боротися за рідну землю.

Нагадаємо, вранці Зеленський опублікував світлину зі спортзалу і сказав, що почуває себе на 30 років.

Джерело: Ракурс


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