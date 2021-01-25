Законопроект о «демонизированных» коллекторах обещает принять «Слуга народа» - коллекторы

https://racurs.ua/n149488-zakonoproekt-o-demonizirovannyh-kollektorah-obeschaet-prinyat-sluga-naroda.html

Ракурс

Коллекторы в Украине часто преследуют телефонными звонками с угрозами не только должников, но и случайных граждан. В Верховной Раде пообещали принять законопроект, который определит на законодательном уровне деятельность этих структур.

Об этом 25 января на заседании согласительного совета парламента рассказал первый замглавы президентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Также много законопроектов (которые Рада будет рассматривать в ближайшее время — ред.) являются полезными для людей. Это законопроект о коллекторах так называемых, который нормирует деятельность этих структур, таких демонизированных и страшных, — заявил Корниенко.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции Украины отметили, что при оформлении кредита банки обычно просят заемщика предоставить телефон родственника, коллеги или друга для того, чтобы не терять связь с должником. Финучреждение не подписывает с этими лицами никаких документов. Если человек лично не давал разрешения на использование своего номера телефона при оформлении кредита, то финансовая компания и коллекторы нарушают закон, когда звонят на частный номер и требуют оплатить кредит.

В том случае, если от коллекторов поступают откровенные угрозы и оскорбления, граждане Украины имеют право обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по одной из статей Уголовного кодекса Украины, а именно: