Законопроект про “демонізованих” колекторів обіцяє ухвалити “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n149488-zakonoproekt-pro-demonizovanyh-kolektoriv-obicyaie-uhvalyty-sluga-narodu.html

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Колектори в Україні часто переслідують телефонними дзвінками з погрозами не лише боржників, а й випадкових громадян. У Верховній Раді пообіцяли ухвалити законопроект, який внормовує роботу цих структур.

Про це 25 січня під час засідання погоджувальної ради парламенту розповів перший заступник голови президентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Також багато законопроектів (які Рада розглядатиме найближчим часом — ред.) для людей є корисними. Це законопроект про колекторів так званих, який внормовує діяльність цих структур, таких демонізованих і страшних, — заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві юстиції України зазначили, що під час оформлення кредиту банки зазвичай просять позичальника надати телефон родича, колеги або друга для того, щоб не втрачати зв’язок з боржником. Фінустанова не підписує з цими особами жодних документів. Якщо особа особисто не давала дозволу на використання свого номеру телефону при оформленні кредиту, то фінансова компанія та колектори порушують закон, коли телефонують на приватний номер і вимагають сплатити кредит.

У разі відвертих погроз і образ громадяни України мають право звернутися до поліції із заявою про відкриття кримінальної справи за однією зі статей Кримінального кодексу України, а саме: