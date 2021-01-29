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В Николаеве нетрезвый водитель совершил наезд на сотрудника полиции, фото: 6451.com.ua
Пьяный водитель сбил полицейскую во время проверки документов у другого нарушителя ПДД (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149665-pyanyy-voditel-sbil-policeyskuu-vo-vremya-proverki-dokumentov-u-drugogo-narushitelya-pdd.htmlРакурс
В Николаеве водитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил сотрудницу патрульной полиции и пытался скрыться с места ДТП.
Инцидент произошел на улице Крылова около 20.00 28 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Тогда экипаж патрульных за нарушение ПДД остановил автомобиль Nissan Note. Во время проверки документов у водителя этого транспортного средства водитель другого авто — Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на сотрудницу патрульной полиции и повредил остановлено инспекторами авто.
Отмечается, что водитель Nissan Micra после совершения ДТП не остановился и пытался скрыться с места инцидента, создавая аварийные ситуации. В конце концов через несколько кварталов полицейские догнали автомобиль и задержали его водителя.
При задержании гражданин оказал сопротивление правоохранителям — вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения, — отмечает пресс-служба МВД.
Пострадавшую патрульную госпитализировали с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти.
Напомним, летом 2019 года на Житомирщине пьяный водитель, убегая от полиции, тянул за своим авто патрульного полицейского.
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