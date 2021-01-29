В Николаеве нетрезвый водитель совершил наезд на сотрудника полиции, фото: 6451.com.ua

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В Николаеве водитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил сотрудницу патрульной полиции и пытался скрыться с места ДТП.

Инцидент произошел на улице Крылова около 20.00 28 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Тогда экипаж патрульных за нарушение ПДД остановил автомобиль Nissan Note. Во время проверки документов у водителя этого транспортного средства водитель другого авто — Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на сотрудницу патрульной полиции и повредил остановлено инспекторами авто.

Отмечается, что водитель Nissan Micra после совершения ДТП не остановился и пытался скрыться с места инцидента, создавая аварийные ситуации. В конце концов через несколько кварталов полицейские догнали автомобиль и задержали его водителя.

При задержании гражданин оказал сопротивление правоохранителям — вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения, — отмечает пресс-служба МВД.

Пострадавшую патрульную госпитализировали с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти.

Напомним, летом 2019 года на Житомирщине пьяный водитель, убегая от полиции, тянул за своим авто патрульного полицейского.