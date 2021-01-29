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Ракурс
У Миколаєві нетверезий водій здійснив наїзд на співробітника поліції, фото: 6451.com.ua

П’яний водій збив поліцейську під час перевірки документів в іншого порушника ПДР (ФОТО, ВІДЕО)

29 січ 2021, 08:42
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У Миколаєві водій, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, збив співробітницю патрульної поліції і намагався втекти з місця ДТП.

Інцидент стався на вулиці Крилова близько 20.00 28 січня. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Тоді екіпаж патрульних за порушення ПДР зупинив автомобіль Nissan Note. Під час перевірки документів у водія цього транспортного засобу водій іншого авто — Nissan Micra на великій швидкості здійснив наїзд на співробітницю патрульної поліції та пошкодив зупинене інспекторами авто.

Зазначається, що водій Nissan Micra після скоєння ДТП не зупинився і намагався втекти з місця інциденту, створюючи аварійні ситуації. Зрештою за кілька кварталів поліцейські наздогнали автівку та затримали її водія.

Під час затримання громадянин чинив опір правоохоронцям — поводив себе неадекватно та мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння, — зазначає прес-служба МВС.

Постраждалу патрульну госпіталізували з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та перелом щелепи.

У Миколаєві нетверезий водій здійснив наїзд на співробітника поліції, фото: Національна поліція

У Миколаєві нетверезий водій здійснив наїзд на співробітника поліції, фото: Національна поліція

У Миколаєві нетверезий водій здійснив наїзд на співробітника поліції, фото: Національна поліція

У Миколаєві нетверезий водій здійснив наїзд на співробітника поліції, фото: Національна поліція

У Миколаєві нетверезий водій здійснив наїзд на співробітника поліції, фото: Національна поліція


Нагадаємо, влітку 2019 року на Житомирщині п’яний водій, тікаючи від поліції, тягнув за своїм авто патрульного поліцейського.

У Миколаєві нетверезий водій здійснив наїзд на співробітника поліції, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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