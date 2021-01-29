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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Укринформ»

Час вопросов к Кабмину начался в Верховной Раде — чиновники расскажут о социальных услугах (ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 янв 2021, 10:06
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В Верховной Раде сегодня, 29 января, начался традиционный для пятницы час вопросов к правительству. Она касается состояния и проблем реализации закона «О социальных услугах».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Рада сегодня должна рассмотреть ряд законопроектов.

Так, во втором чтении должны быть рассмотрены:

  • законопроект № 4613 «О внесении изменений в Закон Украины „О лекарственных средствах“ относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства»;
  • законопроект № 0850 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости)»;
  • законопроект № 2024 «О внесении изменений в статью 18−7 Закона Украины „О государственной помощи семьям с детьми“ относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями»;
  • законопроект № 3633 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов».

В первом чтении народные избранники должны рассмотреть ряд законопроектов экологической тематики, а также законопроекты относительно деятельности третейских судей. Также планируется рассмотреть законопроекты относительно инвестиционного климата, деятельности прокуратуры и усиления ответственности за домашнее насилие.

Кроме того, Рада должна рассмотреть ряд проектов постановлений:


  • «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны»;
  • «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19»;
  • «О мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности»;
  • «О премии Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования».

Напомним, 26 января Рада приняла законопроект о референдуме.

Источник: Ракурс


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