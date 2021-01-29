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Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Укринформ»
Час вопросов к Кабмину начался в Верховной Раде — чиновники расскажут о социальных услугах (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n149669-chas-voprosov-k-kabminu-nachalsya-v-verhovnoy-rade-chinovniki-rasskajut-o-socialnyh-uslugah.htmlРакурс
В Верховной Раде сегодня, 29 января, начался традиционный для пятницы час вопросов к правительству. Она касается состояния и проблем реализации закона «О социальных услугах».
Об этом сообщается на сайте парламента.
Рада сегодня должна рассмотреть ряд законопроектов.
Так, во втором чтении должны быть рассмотрены:
- законопроект № 4613 «О внесении изменений в Закон Украины „О лекарственных средствах“ относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства»;
- законопроект № 0850 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости)»;
- законопроект № 2024 «О внесении изменений в статью 18−7 Закона Украины „О государственной помощи семьям с детьми“ относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями»;
- законопроект № 3633 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов».
В первом чтении народные избранники должны рассмотреть ряд законопроектов экологической тематики, а также законопроекты относительно деятельности третейских судей. Также планируется рассмотреть законопроекты относительно инвестиционного климата, деятельности прокуратуры и усиления ответственности за домашнее насилие.
Кроме того, Рада должна рассмотреть ряд проектов постановлений:
- «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны»;
- «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19»;
- «О мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности»;
- «О премии Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования».
Напомним, 26 января Рада приняла законопроект о референдуме.
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