Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n149669-godyna-zapytan-do-kabminu-rozpochalasya-u-verhovniy-radi-uryadovci-rozkajut-pro-socialni-poslugy.html

Ракурс

У Верховній Раді сьогодні, 29 січня, розпочалася традиційна для п’ятниці година запитань до уряду. Вона стосується стану та проблем реалізації закону «Про соціальні послуги».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Рада сьогодні має розглянути низку законопроектів.

Так, у другому читанні мають бути розглянуті:

законопроект № 4613 «Про внесення змін до Закону України „Про лікарські засоби“ щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання»;

законопроект № 0850 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)»;

законопроект № 2024 «Про внесення змін до статті 18−7 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“ щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами»;

законопроект № 3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів».

У першому читанні народні обранці мають розглянути низку законопроектів екологічної тематики, а також законопроекти щодо діяльності третейських суддів. Також планується розглянути законопроекти щодо інвестиційного клімату, діяльності прокуратури та посилення відповідальності за домашнє насильство.

Крім того, Рада має розглянути низку проектів постанов:

«Про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни»;

«Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19»;

«Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності»;

«Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

Нагадаємо, 26 січня Рада ухвалила законопроект про референдум.