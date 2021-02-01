В Нацбанке посоветовали готовиться к подорожанию кредитов

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Ракурс

Национальный банк готов к удорожанию кредитов и повышению учетной ставки. Комитет по монетарной политике регулятора опубликовал результаты дискуссии по поводу цены денег в Украине, которая продолжалась во время объявления уровня учетной ставки в январе 2021 года.

По крайней мере два члена комитета высказались за повышение учетной ставки до 6,5%, а большинство членов этого органа склоняются к умеренному повышению учетной ставки до 6,5−7% в течение следующих месяцев.

По их мнению, подорожание денег в Украине позволит сдержать инфляцию, которая, в частности, в январе выйдет за пределы годового значения — диапазон 5% ± 1% на начало 2022 года. Эти участники дискуссии сошлись во мнении, что повышать ставку необходимо уже сейчас.

Если же оттягивать решение, то это создаст дополнительную неопределенность для участников рынка и будет подрывать их доверие к монетарной политике. Увеличить цену денег требует и рост реальных доходов граждан, что приводит к сильному инфляционному давлению со стороны спроса.

Несколько членов комитета НБУ считают, что повышать учетную ставку не придется, поскольку проинфляционные факторы будут несущественными, а рост цен будет сдерживать приток иностранного капитала. Это якобы даже позволит Нацбанку несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня.

Ранее в январе НБУ оставил ее на уровне 6,0% годовых. Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.