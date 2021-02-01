В Нацбанку порадили готуватися до подорожчання кредитів

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Національний банк готовий до подорожчання кредитів та підняття облікової ставки. Комітет з монетарної політики регулятора опублікував результати дискусії щодо ціни грошей в Україні, яка тривала під час оголошення рівня облікової ставки у січні 2021 року.

Принаймні двоє членів комітету висловилися за підвищення облікової ставки до 6,5%, а більшість членів цього органу схиляються до помірного підвищення облікової ставки до 6,5−7% упродовж наступних місяців.

На їхню думку, подорожчання грошей в Україні дозволить стримати інфляцію, яка, зокрема, у січні вийде за межі річного значення — цільовий діапазон 5%±1% на початок 2022 року. Ці учасники дискусії зійшлися на думці, що підвищувати ставку необхідно вже зараз.

Якщо ж відтягувати це рішення, то це створить додаткову невизначеність для учасників ринку й підриватиме їх довіру до монетарної політики. Збільшити ціну грошей вимагає й зростання реальних доходів громадян, що зумовлює сильніший інфляційний тиск з боку попиту.

Декілька членів комітету НБУ вважають, що підвищувати облікову ставку не доведеться, оскільки проінфляційні чинники будуть неістотними, а зростання цін вгамує приплив іноземного капіталу. Це нібито навіть дозволить Нацбанку дещо знизити облікову ставку до нового рекордного рівня.

Раніше у січні НБУ залишив її на рівні 6,0% річних. Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.