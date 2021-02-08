Зеленский. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n150139-zelenskiy-telefonnyy-provel-razgovor-s-glavoy-pfizer-o-chem-dogovorilis.html

Ракурс

Вакцинация в Украине еще не началась, поэтому президент Владимир Зеленский продолжает переговоры с различными компаниями. Зеленский провел телефонный разговор с главой правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой.

Во время разговора они обсудили планы вакцинации в Украине и эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что во время разговора поднимались вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины производства Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинировать от коронавируса половину населения Украины уже в этом году хочет президент Владимир Зеленский. Зеленский сообщил о договоренности по поставкам вакцины с четырьмя производителями — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.