Зеленський. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n150139-zelenskyy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-ochilnykom-pfizer-pro-scho-domovylysya.html

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Вакцинація в Україні ще не розпочалася, тому президент Володимир Зеленський продовжує переговори з різними компаніями. Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою.

Під час розмови обговорили плани вакцинації в Україні та епідеміологічну ситуацію. Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що під час розмови порушували питання пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини виробництва Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинувати від коронавірусу половину населення України вже цьогоріч хоче президент Володимир Зеленський. Зеленський повідомив про домовленості щодо поставок вакцини з чотирма виробниками — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.