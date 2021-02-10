Турчинов рассказал, может ли Порошенко возглавить правительство

Александр Турчинов, фото: DISCRED.RU

https://racurs.ua/n150237-turchinov-rasskazal-mojet-li-poroshenko-vozglavit-pravitelstvo.html

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«Европейская солидарность» теоретически может войти в парламентское большинство вместе со «Слугой народа», если получит такое предложение.

Руководитель штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил об этом в интервью «BBC Украина».

Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые являются, в частности, у «Европейской солидарности», с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов, — заявил он.

Впрочем, Турчинов отметил, что у него есть «большие сомнения относительно такого прозрения».

Также Турчинов отметил, что Порошенко «достаточно подготовлен» для того, чтобы возглавить новое «компетентное правительство», однако для этого нужны досрочные парламентские выборы.

Далее будем исправлять то, что они сделали, — отметил политик.

Турчинов отметил, что не хочет повторения 2014 года, когда «система уже была полностью неуправляемой», а страна оказалась на грани катастрофы.

Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения (у действующей власти — ред.), чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть, — добавил он.

Напомним, в одном из предыдущих интервью Турчинов рассказал, как изменился Порошенко после проигрыша на президентских выборах в 2019 году.