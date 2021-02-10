Турчинов розповів, чи може Порошенко очолити уряд

Олександр Турчинов, фото: DISCRED.RU

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«Європейська солідарність» теоретично може увійти у парламентську більшість разом зі «Слугою народу», якщо отримає таку пропозицію.

Керівник штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов заявив про це в інтерв’ю «BBC Україна».

Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в «Європейській солідарності», із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз, — заявив він.

Втім, Турчинов зауважив, що у нього є «великі сумніви щодо такого прозріння».

Також Турчинов зазначив, що Порошенко «достатньо підготовлений» для того, щоб очолити новий «компетентний уряд», проте для цього потрібні дострокові парламентські вибори.

Далі будемо виправляти те, що вони зробили, — зазначив політик.

Турчинов зазначив, що не хоче повторення 2014 року, коли «система вже була повністю некерованою», а країна опинилася на межі катастрофи.

Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження (у чинної влади — ред.), щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути, — додав він.

Нагадаємо, в одному з попередніх інтерв’ю Турчинов розповів, як змінився Порошенко після програшу на президентських виборах у 2019 році.