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Ракурс
Как вакцина от коронавируса влияет на беременность, рассказали американские ученые. Фото: dtkt.uа

Как вакцина от коронавируса влияет на беременность, рассказали американские ученые

11 фев 2021, 15:59
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Вакцинация от коронавируса не имеет негативного влияния на беременных женщин, утверждают американские ученые.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи заявил, что 20 тыс. беременных женщин прошли вакцинацию от COVID-19 без каких-либо осложнений, пишет Axios.

Ранее дети и беременные не были включены в клинические исследования компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Фаучи рассказал, что в рамках программы EUA, дающей право на использование вакцин в чрезвычайных ситуациях в США, больше 20 тыс. беременных женщин были вакцинированы, и после этого у них не возникло никаких осложнений.

Эту статистику собрали центр по контролю и профилактике заболеваний и министерство здравоохранения и социальных служб США.

Ранее стратегическая консультативная группа ВОЗ по вопросам иммунизации опубликовала временные рекомендации по использованию вакцины Moderna от COVID-19 людям в возрасте от 18 лет.

В рекомендациях говорилось, что применять эту вакцину при беременности можно, только если «польза от вакцинации беременной женщины перевешивает потенциальные риски вакцины».


Например, если беременная женщина является медицинским работником и подвергается угрозе заражения.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заверили, что вакцинация от коронавируса не может вызывать бесплодие.

Источник: Ракурс


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