Як вакцина від коронавірусу впливає на вагітність, розповіли американські вчені. Фото: dtkt.uа

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Вакцинація від коронавірусу не має негативного впливу на вагітних жінок, запевняють американські вчені.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) Ентоні Фаучі заявив, що 20 тис. вагітних жінок пройшли вакцинацію від COVID-19 без жодних ускладнень, пише Axios.

Раніше діти та вагітні жінки не були включені в клінічні дослідження компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.

Фаучі розповів, що в рамках програми EUA, що дає право на використання вакцин в надзвичайних ситуаціях в США, понад 20 тис. вагітних жінок отримали щеплення.

Після вакцинації у них не виникло ніяких ускладнень, запевнив вчений.

Цю статистику зібрали центр з контролю та профілактиці захворювань та міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США.

Раніше стратегічна консультативна група ВООЗ з питань імунізації опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини Moderna проти COVID-19 людям у віці від 18 років.

У рекомендаціях йшлося, що застосовувати цю вакцину при вагітності можна, тільки якщо «користь від вакцинації вагітної жінки переважує потенційні ризики вакцини».

Наприклад, в разі якщо вагітна жінка є медичним працівником і опиняється під загрозою зараження.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я запевнили, що вакцинація від коронавірусу не може викликати безпліддя.